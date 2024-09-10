У Брянську – потужні вибухи біля "Роснафти": окупанти бідкаються на "масовану" атаку БпЛА

У ніч проти 10 вересня у Брянську пролунали потужні вибухи. Місцеві бідкаються на "масовану атаку безпілотників".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окрім того, у мережі з'явилося чимало кадрів з потужними вибухами, передає 24 Канал.

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Нічні "феєрверки" у Брянську

Ніч проти 10 вересня почалася для окупантів вибухово. Так, близько о 00:20 губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз попередив про "масовану атаку безпілотників". Він закликав росіян бути обережними й залишатися в безпечних місцях, адже у регіоні також працює "пе-ве-о".

Водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри з потужними вибухами.

Потужний вибух у Брянську: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

У мережі також пишуть про прильоти у Брянську. Зокрема, потужний вибух пролунав біля об'єкта "Роснафти". На опублікованих у мережі кадрах видно, що після прильоту на місці спалахнула пожежа.

Приліт біля "Роснафти": дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

У мережі у росіян вже почалася справжня істерика, адже вони заявляють про "масовану атаку" не лише на Брянськ, а й інші регіони. Так звані "воєнкори" вже попереджають, що під загрозою можуть опинитися "тилові" області Росії.



Росіяни бідкаються на масовану атаку / Скриншот з мережі

Повідомляють, що вибухи лунають і в Курській області. До слова, пізно увечері вибухи лунали й у тимчасово окупованому Криму. Росіяни там злякалися не на жарт, а тому – підняли авіацію.