Брянську область вночі, ймовірно, атакувати дрони: росіяни пишуть про "роботу ППО"

Губернатор Брянської області Росії повідомив про атаку "українських дронів". Безпілотники зафіксували над Клинцовським районом.

Ранок вівторка, 27 лютого, розпочався з новин про атаку "українських БпЛА" на територію Росії. За словами Алєксандра Богомаза, два дрони були знищені "російською ППО", обійшлось без жертв та руйнувань.

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Росію атакували БпЛА

Губернатор Богомаз стверджує, що атака була спрямована на об'єкти Клинцовського району, але завдяки діям так званої "російської ППО" міноборони дрони були знищені.

Намагалися атакувати об'єкти в Клинцовському районі за допомогою БпЛА. Два безпілотних літальних апарати були знищені силами ППО. Постраждалих і руйнувань немає,

– заявив представник країни-агресора.

За повідомленням російського міноборони, також було збито ще один дрон над Бєлгородською областю. На місцях подій виїхали оперативні та екстрені служби Росії.

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