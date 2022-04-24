У Брянській області на кордоні з Україною окупанти створюють фортифікаційні споруди

24 квітня 2022 , 07:23
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяни нарощують інженерно-фортифікаційні споруди у Брянській області. Це за 3 кілометри від держкордону України.

Загалом на Сіверському напрямку немає суттєвих змін.

До речі Росіяни хочуть парад полонених, ЗСУ звільнили 8 населених пунктів:основне за 60 день війни

Російські прикордонники взялись посилено охороняти свій кордон. Зокрема, у Брянській та Курській областях.

Крім того, ворог збільшує угруповання військ. У Бєлгородську область перекидають додаткові підрозділи. За 60 кілометрів від кордону окупанти розгорнули "Іскандер-М".

Важливо – Нові дані про шалені втрати ворога станом на 23 квітня:

 

Автор: Ольга Музика