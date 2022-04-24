У Брянській області на кордоні з Україною окупанти створюють фортифікаційні споруди
24 квітня 2022 , 07:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни нарощують інженерно-фортифікаційні споруди у Брянській області. Це за 3 кілометри від держкордону України.
Загалом на Сіверському напрямку немає суттєвих змін.
До речі Росіяни хочуть парад полонених, ЗСУ звільнили 8 населених пунктів:основне за 60 день війни
Російські прикордонники взялись посилено охороняти свій кордон. Зокрема, у Брянській та Курській областях.
Крім того, ворог збільшує угруповання військ. У Бєлгородську область перекидають додаткові підрозділи. За 60 кілометрів від кордону окупанти розгорнули "Іскандер-М".
Важливо – Нові дані про шалені втрати ворога станом на 23 квітня: