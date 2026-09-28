У Росії обвалилися залізничні мости: 28 вагонів зійшли з колій

У Брянській області обвалилася частина залізничного мосту. Це сталося нібито внаслідок удару безпілотника.

Таку заяву зробив губернатор регіону Єгор Ковальчук.

Що відомо про обвал мосту у Брянській області?

За словами російського чиновника, у різних районах Брянської області українські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру.

На перегоні Дяткове – Людинове обвалилася частина мосту, 10 вагонів зійшли із залізничних колій.

В Унецькому районі з рейок зійшли 18 порожніх піввагонів.

Крім того, дрони пошкодили колії в Навлинському районі – там рух поїздів не порушено.

Під час атак ніхто не постраждав.

Тим часом у компанії "російські залізничні дороги" заявили, що рух поїздів у Брянській та Калузькій областях призупинено через атаки ЗСУ на залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, що партизани час від часу проводять диверсії на залізницях Росії з метою зірвати постачання окупаційних військ в Україні.

Так, агенти руху опору "Атеш" заявили, що вивели з ладу чотири релейні шафи на залізниці у Воронезькій області Росії. Йдеться про ділянки поблизу Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька.

Цією залізницею російські військові перевозять вантажі для підрозділів на Лиманському напрямку. Порушення ворожої логістики сприяло операції "Вівальді", яку Сили оборони проводять на Донеччині.