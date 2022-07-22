Бояться "бавовни": у брянській області продовжили високий рівень терористичної небезпеки

Жителі прикордонних з Україною російських областей починають відчувати на собі всі ті небезпеки, які несе війна, яку розпочала їх влада.

брянська область росії межує з Україною. Саме звідти було вторгнення російських військ до Чернігівської та Сумської областей. Та тепер все частіше вибухи лунають і на території брянської області. То там станеться пожежа у військовій частині, коли згорить багато військової техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт. То на військову частину нападуть озброєнні чоловіки. То станеться вибух на залізниці, коли там проїжджатиме поїзд.

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Тож тепер житлі брянської області бояться будь-якого незвичного шуму. Наляканими ходять і так звані місцеві правоохоронці. І після їх звернення, влада брянської області вирішили запровадити у всьому регіонів високий рівень терористичної атаки. Поки – терміном на 15 діб, починають з 23 липня.

Традиційно для російської влади, там запевняють, що це жодним чином не позначиться на "обмеженні прав та свобод громадян". Але вже попереряджають, що варто готуватися до постійних перевірок та оглядів, якщо вирішать, що людина виглядає підозріло.

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