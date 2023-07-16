Ефект лінзи в дії: у Брянську знову загорівся військовий госпіталь

Вкрай спекотно у Брянській області. Не лише тому, що шкварить сонце, а ще й палає військовий госпіталь. Причому димить недобудована споруда досить потужно.

Власне, місцеві телеграм-канали активно поширюють інформацію про те, що спалахнув недобудований військовий госпіталь. Сталося це у Брянську 16 липня, передає 24 Канал.

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Навколо витає густий дим

У пабліках пишуть, що за однією з версій, госпіталь спалахнув через буцімто атаку дронами. Зауважимо, що сама споруда – майбутній медичний заклад, у якому мали б, якщо його таки добудують, лікувати ветеранів. Ймовірно, мовиться про окупантів, які воювали під час так званої "спецоперації".

Вогонь у Брянську видно здалека: дивіться відео

Слушне зауваження у блогера й активіста Сергія Стерненка. З одного боку він висміяв пожежу у госпіталі, а з іншого – звернув увагу на характер диму.

У Брянську знову удар по будівлі недобудованого шпиталю для бруднодупих. Певно, не буде їм куди поранених возити. Питання тільки одне. А чого він аж так димить?

– написав він.

До слова, демонстративна реакція людей навколо. Горить собі недобудований госпіталь, а росіяни стоять і знімають відео. Так, наче прийшли кіно подивитися. Задля справедливості, на той момент ліквідувати пожежу прибули рятувальники.

Робочі просто дивляться, як горить госпіталь: дивіться відео

Власне, у пабліках нарікають, що цей госпіталь горить вже вдруге за це літо. Попереднього разу вогонь охопив його 18 червня.

Добудувати шпиталь ніяк не вдається