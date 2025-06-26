У Брянську БпЛА атакували склади ракетного палива і ПММ, – джерела
- Дрони ГУР МО атакували склади з ракетним паливом та паливно-мастильними матеріалами в Брянську 26 червня.
- За словами співрозмовника у розвідці, атака була частиною дій зі зниження логістичних спроможностей російської армії.
Дрони ввечері у четвер, 26 червня, атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів у російському Брянську.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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Що відомо про атаку
Ударні безпілотники Головного управління розвідки вдарили про складах зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ збройних сил Росії у Брянську.
Спершу у місцевих телеграм-каналах писали про фіксацію невідомих дронів. Згодом місцеві почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто писав, що горить нафтобаза.
Як стало відомо з джерел у розвідці, причиною вибухів та пожежі на військові у Брянську стали дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій". Таким чином це стало ударом по логістичних спроможностях ворога.
Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську – це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії,
– повідомив співрозмовник у розвідці.