У Брянську область Росії підвезли "бавовну": могла знову загорітись військова частина

У Брянській області, що в Росії, 14 червня знову трапилася пожежа. Ймовірно, горить військова частина.

Росія знову тихо палає

Загоряння трапилося у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У мережі опублікували відео з місця події. На кадрах видно дим, який здіймається у небо. Автор відео розповів, що на місце пожежі вилетіли гелікоптери. Російська влада вже традиційно нічого не коментує, тому місцеві мешканці змушені самостійно вигадувати пояснення чергових "хлопків".

Дивіться відео нової пожежі у Брянські області:

Над містом Клинці літає гелікоптер: відео

За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Він нібито зачепив житловий комплекс. Російські телеграм-канали пишуть, що одній жінці відірвало ногу, а в будинках повибивало вікна. Крім того, у Клинцях зникло водопостачання. Чому – місцева влада не каже.

Активіст та блогер Сергій Стерненко, який зараз захищає нашу країну на фронті, опублікував сриншот з телеграм-каналу мешканців Клинців. Там росіяни пишуть, що гелікоптер кружляв над військовою частиною кілька хвилин, а після того здійснив 2 вистріли та швидко полетів.

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Напередодні війська частина вже горіла

Схожий інцидент трапився зранку 11 червня. Тоді російські ЗМІ також писали про пожежу на військовій частині біля Клинців. Вогонь гасили аж 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Місцева влада також замовчувала подію й нічого не коментувала. То ж невідомо, чи були загиблі або постраждалі.

Унаслідок пожежі згоріла велика кількість військової техніки. Її нібито привезли з війни в України й мали відремонтувати. Однак, на щастя, не судилося. Те, що не знищили Збройні Сили України, добив вже вогонь.

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