У Брянську скаржаться на вибухи біля аеропорту: влада годує виправданнями про "звуковий бар'єр"

У Брянську знову гучно, місцеві повідомляють про вибухи біля аеропорту. Однак влада запевняє, що все добре.

Спершу росЗМІ повідомили, що пролунало два вибухи у районі міжнародного аеропорту Брянська. Вони заявили про роботу ППО, мовляв "збито український дрон", передає 24 Канал.

Дивіться також Після пожежі з аеродрому в Єйську зникло 6 винищувачів Су-34

Росіяни вигадують про "звуковий бар'єр"

Однак потім з'явилася інформація про те, "звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр".

Зазначимо, що подібні заяви вже не вперше звучать від окупантів. Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупаційна адміністрація після тривалих нарад видала потайки розпорядження, як треба висвітлювати "бавовну":

заборона всім, хто працює в інформаційному просторі, взагалі обговорювати "бавовну";

якщо ж щось коментувати, то говорити, що це "ППО" або "літаки долають звуковий бар'єр".

Інцидент у Брянській області: що відомо

2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.

Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.

Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Він заявив про нібито "теракт".

Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області Росії з метою "показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Звуковий бар'єр – це явище, яке супроводжує рух літального апарату (наприклад, надзвукового літака, ракети абощо) на швидкостях, близьких до швидкостей звуку або таких, що перевищують її. Щоб літак міг розвинути надзвукову швидкість, йому потрібно набрати 1200 кілометрів за годину.