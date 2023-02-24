"Зростайте у свободі": у Брюсселі відкрили український мурал і розгорнули 40-метровий прапор

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Брюсселі відкрили український мурал "Зростайте у свободі". Його створили українські мисткині – сестри Фельдман.

Проєкт був реалізований за ініціативою Українського інституту та культурної агенції "Port". Мурал можна побачити на стіні лікарні Святого Пітера. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Втілювати стінний розпис українським артистам допомагала бельгійська дизайнерка Тереза Сдралевич. Як сказав представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов, це показує, що мешканці Брюсселю та громадяни Бельгії розуміють цю трагедію.

Але ця трагедія дала і новий початок дружбі, новим відносинам. І цей мурал є символом зв'язку Брюсселю та Києва. Цей мурал – про відносини між людьми,

– наголосив Ченцов.

За словами українських художниць, фреска символізує дружбу між Україною та Бельгією. На муралі намальований український козак та бельгійська жінка у традиційному одязі. А під муралом висадили національні квітки України та Бельгії.



Український мурал у Бельгії / Фото Софії Назаренко



Відкриття муралу відбулося 24 лютого / Фото Софії Назаренко

Сестри-художниці, які брали участь у створенні муралу, Ніколь та Мішель Фельдман зазначили, що агенція "Порт" робить мурали по всій Європі. І саме її представники запросили сестер долучитись до цього проєкту у Бельгії.

Це не єдиний наш мурал закордоном, але таку велику роботу малювали вперше,

– розповіли вони.

Загалом мурал малювали шість днів, однак, за словами митців, постійно робили перерви через дощ. Сестри Фельдман кажуть, що у майбутньому хочуть зробити більше стінних розписів в Україні, зокрема у Києві, Одесі та Дніпрі.

Додамо, що в цей же день під будівлею Європарламенту розгорнули 40-метровий прапор України. Люди, що брали участь у цьому заході приходили з плакатами та національною символікою нашої країни. Слово взяв бельгійський політик та член Єврокомісії Дідьє Рейндерс. Він сказав, що Єврокомісія і надалі підтримуватиме Україну і прагне, аби Росію притягли до відповідальності за воєнні злочини.

У нас є дві цілі на майбутнє: перша – переконатися, що Росія сплатить за реконструкцію, а друга – бути впевненими, що країна-агресорка не уникне відповідальності за воєнні злочини та агресію, яку вона скоїла, і що ми знайдемо справедливість,

– підсумував Дідьє Рейндерс.



Дідьє Рейндерс на відкритті муралу / Фото Софії Назаренко

У Брюсселі розгорнули 40-метровий стяг / Фото Софії Назаренко

У Брюсселі розгорнули величезний український стяг: дивіться відео

Варто нагадати, що Бельгія потужно підтримує Україну у війні проти російських загарбників. Ще наприкінці січня країна заявила про передачу 92 мільйонів євро для України. Це рекордний пакет підтримки. Туди увійде армійська техніка, гвинтівки, зенітні установки та патрони.