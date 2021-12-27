У Брюсселі більше не дозволять їздити тисячам дизельних автомобілів

У Брюсселі мають намір запровадити нові обмеження на дизельний транспорт стандарту Євро-4. Нові правила почнуть діяти вже з початку 2022 року.

Пересування автомобілів заборонять у 19 брюссельських комунах. Це має покращити стан довкілля в регіоні.

Цікаво У Швейцарії побудували сонячно-водневу яхту з необмеженим запасом ходу

На який транспорт поширюються обмеження

Відомо, що нові обмеження поширюватимуть на понад 76 тисяч транспортних засобів від 11 років. Зокрема мовиться про ті, які зареєстрували в Бельгії і які пересуваються столичним регіоном міста.

Відповідний транспорт становить лише 12% – зі всього в регіоні.

За інформацією ЗМІ, у столиці зареєстрували приблизно 25 тисяч транспортних засобів, серед них:

автобуси;

автомобілі;

мікроавтобуси.

Нові правила можуть сприяти поліпшенню екології країни. Адже 13 тисяч автомобілів із дизельними двигунами Євро-4 наносять майже половину викидів із вихлопних труб.

Цікаво Містечко у Бельгії платитиме школярам, які добиратимуться до школи пішки або велосипедом

Бельгія та Екологія: що відомо