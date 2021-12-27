У Брюсселі більше не дозволять їздити тисячам дизельних автомобілів
Джерело:The Brussels Times
У Брюсселі мають намір запровадити нові обмеження на дизельний транспорт стандарту Євро-4. Нові правила почнуть діяти вже з початку 2022 року.
Пересування автомобілів заборонять у 19 брюссельських комунах. Це має покращити стан довкілля в регіоні.
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На який транспорт поширюються обмеження
Відомо, що нові обмеження поширюватимуть на понад 76 тисяч транспортних засобів від 11 років. Зокрема мовиться про ті, які зареєстрували в Бельгії і які пересуваються столичним регіоном міста.Відзначимо! Відповідний транспорт становить лише 12% – зі всього в регіоні.
За інформацією ЗМІ, у столиці зареєстрували приблизно 25 тисяч транспортних засобів, серед них:
- автобуси;
- автомобілі;
- мікроавтобуси.
Нові правила можуть сприяти поліпшенню екології країни. Адже 13 тисяч автомобілів із дизельними двигунами Євро-4 наносять майже половину викидів із вихлопних труб.
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Бельгія та Екологія: що відомо
- Уряд Бельгії вирішив стягувати податок з авіапасажирів за короткі перельоти. Мовляв, це зменшить викиди газу.
- У вересні держава передала для України науково-дослідне судно для екомоніторингу Чорного та Азовського морів.
- Бельгія значно постраждала від сильних повеней, які накрили країну влітку.
- Через погіршення навколишнього середовища, в державі фіксують тисячі смертей, а також – серцево-судинні та респіраторні хвороби.
- У передмісті бельгійського Гента відкрили перше у світі екологічно чисте кладовище, яке розраховане на 600 місць.