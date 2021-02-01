У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро: є постраждалі – відео

У Брюсселі 1 січня чоловік з ножем напав на людей, які перебували у метро. Наразі відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Джерело: RTL info

Інцидент у столиці Бельгії трапився близько 16:00 на станції метро "Західний вокзал".

Читайте також У Франції чоловік викинув коробку з відрізаною головою: відео

Деталі інциденту у метро Брюсселя

Наразі не відомо у якому стані перебувають постраждалі.

Один з очевидців розповів, що зловмисник встромив ніж у горло жінки.

Нападника затримали правоохоронці.

У поліції наголосили, що це не був терористичний акт.

Я раптом почув, як хтось кричить. Я побачив чоловіка, який встромляє ніж у горло жінки. Був панічний рух. Ми не знали, що робити. Жінка стікала кров'ю. Потім прибула поліція, і нас евакуювали,

– розповів очевидець події.

За даними ЗМІ, інцидент трапився на станції метро, яка розташована у "ісламському кварталі" Моленбек-Сен-Жан.

У Брюсселі чоловік напав на людей у метро: відео