У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро: є постраждалі – відео

У Брюсселі 1 січня чоловік з ножем напав на людей, які перебували у метро. Наразі відомо про щонайменше 5 постраждалих.
Джерело: RTL info
Інцидент у столиці Бельгії трапився близько 16:00 на станції метро "Західний вокзал".
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Деталі інциденту у метро Брюсселя
- Наразі не відомо у якому стані перебувають постраждалі.
- Один з очевидців розповів, що зловмисник встромив ніж у горло жінки.
- Нападника затримали правоохоронці.
- У поліції наголосили, що це не був терористичний акт.
Я раптом почув, як хтось кричить. Я побачив чоловіка, який встромляє ніж у горло жінки. Був панічний рух. Ми не знали, що робити. Жінка стікала кров'ю. Потім прибула поліція, і нас евакуювали,
– розповів очевидець події.
За даними ЗМІ, інцидент трапився на станції метро, яка розташована у "ісламському кварталі" Моленбек-Сен-Жан.
У Брюсселі чоловік напав на людей у метро: відео