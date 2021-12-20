У Брюсселі мітинг антивакцинаторів переріс у заворушення: десятки затриманих

У Бельгії 19 грудня тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити протест проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Демонстрація незабаром переросла в сутички з правоохоронцями.

Найбільше сутичок відбулось у парку П'ятдесятиліття, який поруч з офіційними установами Євросоюзу. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

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Затримали понад 50 осіб

До поліцейських відділень повезли щонайменше 55 осіб. Правоохоронці зауважили, що акція здебільшого проходила мирно. Проте невелика група активістів навмисне провокувала сутички зі стражами порядку.

Один з протестувальників опинився у лікарні. Про більше потерпілих наразі невідомо. Цікаво, що дані щодо кількості учасників протесту суттєво відрізняються. Поліція каже про 3 500 осіб, а організатори – аж про 50 тисяч.

Дивіться відео сутичок у Брюсселі:

Що відомо про протести в Бельгії:

На протести бельгійці виходять вже треті вихідні поспіль.

Демонстрантам не до вподоби намір ввести примусову вакцинацію проти коронавірусу для медичних працівників.

Також учасників акцій обурює заборона невакцинованим відвідувати заклади громадського харчування.

Для цього є обов'язковим негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.

Вже на початку грудня акція теж пройшла з масштабними заворушеннями. Правоохоронці теж застосовували водомети та сльозогінний газ.

Дивіться у "Теории заговора" про те, хто стоїть антивакцинаторами в Європі: