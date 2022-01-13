У Брюсселі натякнули Порошенку, що йому там не раді

Петро Порошенко анонсував своє повернення в Україну, і вже не тільки дату, але навіть і годину. Розпочався інформаційній розігрів його повернення.

Різні джерела повідомляють, що нас очікує шоу, і не стільки із можливим затриманням, скільки із палкою і масовою зустріччю.

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Шоу наближається

Адвокати Петра Порошенка вимагають від Печерського райсуду Києва призначити засідання у справі п'ятого Президента України на 17 січня. І це те ж зрозуміло. Шоу має бути і біля суду. Масовка має плавно переміститись з аеропорту до суду. А якщо суд буде в інший день, то будуть додаткові витрати.

З іншого боку теж готуються. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт підозрюваному у справі Медведчука – Порошенка (про торгівлю вугіллям із бойовиками) бізнесмену Сергію Кузярі. Можна припустити, що пан бізнесмен пішов на співпрацю зі слідством, можливо дав якісь цінні покази.

Олігарх у Брюсселі

Але з'явилась і незвична новина про Петра Порошенка, яка ламає чимало стереотипів. Це публікація у виданні Politico під промовистою назвою "Олігарх вдирається на переговори в Брюсселі".

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Можливо ви здивуєтесь, але це про Петра Олексійовича. І ця стаття є дуже неприємною для Порошенка та його команди. П'ятого Президента України згадують як олігарха (і це не в Україні, а у відомому західному виданні).

Тональність публікації, включно з майже образливою назвою, також є доволі критичною. Ключова теза полягає в тому, що Петро Олексійович обрав не найкращий момент для захисту своїх інтересів у Брюсселі (напередодні і під час перемовин між НАТО і Росією).

Між рядків читається певне роздратування поведінкою українського експрезидента. Можливо, це тому, що високим посадовим особам, які зараз зібрались у Брюсселі, явно не до Порошенка сьогодні. Є і більш нагальні справи.

Недоречність тотальна

Ось пряма цитата: "для західних держав увага до внутрішньополітичних чвар і дисфункцій України буде глибоко небажаним відволіканням від зусиль згуртувати всіх союзників по НАТО для протистояння Путіну, який зібрав понад 100 000 військових на українському кордоні".

Мораль цієї історії дуже проста – все треба робити у прийнятний час, у прийнятному місці і у прийнятний спосіб. До речі, це також стосується і самої нинішньої справи проти Порошенка.

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