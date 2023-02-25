Сльози та втрачені мрії: європейцям у Брюсселі показали малюнки дітей з Бучі, Ірпеня, Маріуполя

У Єврокомісії триває благодійна виставка дитячих малюнків з України "Я мрію". У проєкті взяли участь українські діти.

Виставка дитячих малюнків є ініціативою громадської організації Eco Generation у партнерстві з культурною дипломатією країн світу за підтримки Українського хабу громадянського суспільства. Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі, виставка присвячена наданню допомоги дітям та їхнім сім'ям.

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Понад 100 українських дітей взяли участь у проєкті

Головні герої проєкту – діти з найбільш постраждалих від війни міст – Буча, Ірпінь, Маріуполь, Херсон, Харків, Славутич, Іванків та Київ.

Це діти, які сьогодні живуть зі своїми сім'ями в Україні, деякі залишили або втратили свої будинки, розлучені зі своїми батьками, бо вони захищають країну, або перебувають у полоні.

Виставка малюнків українських дітей у Брюсселі / Фото Софі Назаренко

Також відбулася молитва за Україну в Кафедральному соборі святих Михайла і Гудули (Брюссельський собор). Увесь день столиця ЄС була в синьо-жовтих кольорах.

Брюссель у синьо-жовтих кольорах / Фото Софії Назаренко