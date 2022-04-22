БТГр 136 російської бригади зазнала значних втрат при наступі в Україні, – Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, впродовж 21 квітня серед бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, зафіксовано до 250 ліквідованих солдатів.

Про нові перемоги українських захисників розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. У відомстві додали, що окрім іншого, ворог збіднів на кілька реактивних систем залпового вогню.

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Нові втрати ворога: дані Генштабу ЗСУ

Як повідомляє Генштаб, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі. Мовиться про 250 ліквідованих осіб.

Крім того, нашим захисникам вдалося знищити десяток російської техніки.

Тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем,

– інформує Генштаб ЗСУ.

Цікаво, що разом із втратами у російській армії росте незадоволення відсутністю зарплат. Приміром, військовослужбовці 8-ї загальної армії Південного військового округу висловлюють обурення, що їм не заплатили за березневі бойові дії.

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