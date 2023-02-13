Маркетинг, за який соромно: виробник з Київщини потрапив у скандал з напоєм "БучаКомбуча"

Виробник комбучі з Ірпеня випустив лімітовану партію напою, яку назвав "Героїчна Буча Комбуча". Це викликало бурхливу реакцію у соцмережах.

Українців обурив такий маркетинг. Таке рішення назвали знеціненням національної трагедії та дегуманізацією, про це пише 24 Канал.

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Що не так із назвою для напоїв

Нагадаємо, що ще у лютому – березні 2022 року, Буча стала місцем кривавих боїв і загибелі сотень містян, а також символом страшної трагедії в новітній історії України. Інформаційна агенція "Погляд Буча" запропонувала уявити, якою б була реакція, якби в Ізраїлі випустили напій, який би назвали Голокост.

Зазначимо, що комбуча – це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.

Виробник на своєму сайті пояснив, що вважає свою комбучу героїчною, бо цей напій поліпшує процеси обміну речовин і нормалізує роботу кишківника.

Реакція мережі

У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів.