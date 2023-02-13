Маркетинг, за який соромно: виробник з Київщини потрапив у скандал з напоєм "БучаКомбуча"
Виробник комбучі з Ірпеня випустив лімітовану партію напою, яку назвав "Героїчна Буча Комбуча". Це викликало бурхливу реакцію у соцмережах.
Українців обурив такий маркетинг. Таке рішення назвали знеціненням національної трагедії та дегуманізацією, про це пише 24 Канал.
Дивіться також Змушували носити білі пов’язки та убили 11 сусідів: жителька Бучі про пекло життя в окупації
Що не так із назвою для напоїв
Нагадаємо, що ще у лютому – березні 2022 року, Буча стала місцем кривавих боїв і загибелі сотень містян, а також символом страшної трагедії в новітній історії України. Інформаційна агенція "Погляд Буча" запропонувала уявити, якою б була реакція, якби в Ізраїлі випустили напій, який би назвали Голокост.
Зазначимо, що комбуча – це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.
Виробник на своєму сайті пояснив, що вважає свою комбучу героїчною, бо цей напій поліпшує процеси обміну речовин і нормалізує роботу кишківника.
Реакція мережі
У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів.
- "Ви можете собі уявити в Ізраїлі щось типу газіровка Холокост? Комбуча Буча в Україні це те саме, тільки оскотинене "єдиним кварталом" населення навіть не усвідомить цього, занадто довго його привчали хрюкати під "сіньор-голодомор" – і дуже скоро Буча не буде асоціюватись ні з чим іншим, крім якогось пойла. Мало де вміють так знецінювати національні трагедії — це можливе лише там, де відсутня гідність, а ми знаємо коли у нас настав кінець її короткої епохи", – зауважив депутат Запорізької міської ради Валерій Прозапас.
- "Я напевне би і міг підібрати визначення таким… кгм… бізнесменам, але не буду! Вірніш, не можу! Не вистачає слів. А ті що вертяться на язику, одразу приведуть до блокування акаунту. На армійському, це звучало би примерно так: "Да ви йо… лись на… й? Бестолковкою об смереку? Яке нах.й пиво поруч із фразою Герої не вмирають! Пиво бл… дь! Випив, захмілив, поссав в унітаз! Потім ще три рази! Все! Відав шану загиблим героям!" Я все розумію. Бізнес. Продажи. Конкуренція. Гроші. Податки. Частина йде на ЗСУ… Дякуємо! Але ж десь мусить бути тонка червона лінія. За яку не можна заходити. Нікому! Взагалі…", – написав український військовий Олексій Петров.
- "Скажіть, скажіть хтось, що я неправа і просто треба видихнути? Що я себе накручую і це норм, коли пиво називають Герої не вмирають, коли Тіна Кароль рекламує колготи, на яких від дупи до п’ят пише великими літерами ЗСУ? Чи оце? Героїчна Буча-комбуча… серйозно?", – здивувалася користувачка мережі Юлія Кашпуренко.
- "А ось це вже, вибачте, п***ц. Є такий бренд "Буча Комбуча". І все було б ок, якби після різні у Бучі відбувся ребрендинг хоча б у назві, але ні. Власники компанії вирішили покреативити та додали слово "героїчна" у новій рекламній обкладинці. Я думаю, коментарі тут зайві. Всі розуміють, що це треш, а не маркетинг", – обурилася Дар'я Березовська.