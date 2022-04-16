"Буча – не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську пікети проти війни з Україною
Джерело:BBC
У Росії виходять люди на одиночні пікети. Так, в Хабаровську затримали двох чоловіків, які виступили проти війни в Україні.
Чоловіки з одиночними пікетами стояли на Комсомольській площі у центрі Хабаровська. Їх затримали за заклики припинити війну Росії проти України.
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Ціна мовчання – життя дітей
Один із затриманих чоловіків стояв з плакатом, на якому згадується Буча. На ньому написано "Буча. Не вірте кремлівській пропаганді". Він викрикував:
- "Ціна нашого мовчання – життя дітей!";
- "Ні ядерній зимі!".
Чоловік скандував заклик не вірити пропаганді:
Ще один затриманий чоловік стояв з плакатом синьо-жовтого кольору. На ньому був напис "Я не боюся". Зауважимо, що ті, хто стояв навколо нього, скандували "Ми не боїмося!".
Інший чоловік вийшов з плакатом з написом "Я не боюся":
Чоловіка, який не виступав з антивоєнним гаслом, затримали. Але під час цього правоохоронці не пояснювали, чому це зробили.
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