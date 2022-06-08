Буча поставила усіх перед вибором

Пишу немаленьку оглядову статтю про можливі шляхи розвитку та закінчення війни між Західною цивілізацією та Росією. Як не дивно, історичних аналогій не так багато.

Імперська зарозумілість Росії

Найближча (аналогія – 24 канал) до нинішньої ситуації, хоч як банально це звучить, це протистояння гітлерівської Німеччини військам союзників.

Читайте Кілька місяців тому такого не можна було уявити: про санкційну дрібничку

Особливо яскраво ця аналогія простежується після ленд-лізу. Але Німеччина мала політичні та економічні причини почати ту війну.

Росія напала на Україну без жодних реальних причин, за повного економічного благополуччя, у той момент, коли в цьому не було жодного політичного сенсу.

Важливо Кремль гарячково намагається відновити боєздатність армії в Україні

Опір України

Імперська зарозумілість проявилася у країни з 1,5% світового продукту і психологією гопника, що зарвався: зжеру і що ви мені зробите? І зжерли б.

Але запеклий опір України змінив мету цієї війни та склад її учасників. А Буча поставила всіх перед вибором: ти за Зло чи проти Зла? Так що я мав рацію у лютому, коли сказав, що Третя Світова вже почалася. Просто ми назвемо так пізніше.

Це війна між цивілізацією та дикістю. Між останньою потворною імперією та світом. Ось і все.

Також цікаво – Краса для очей! 24 бригада відправила нових росіян на концерт Кобзона: дивіться відео