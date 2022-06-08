Буча поставила усіх перед вибором
Джерело:фейсбук Яна Валетова
Пишу немаленьку оглядову статтю про можливі шляхи розвитку та закінчення війни між Західною цивілізацією та Росією. Як не дивно, історичних аналогій не так багато.
Імперська зарозумілість Росії
Найближча (аналогія – 24 канал) до нинішньої ситуації, хоч як банально це звучить, це протистояння гітлерівської Німеччини військам союзників.
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Особливо яскраво ця аналогія простежується після ленд-лізу. Але Німеччина мала політичні та економічні причини почати ту війну.
Росія напала на Україну без жодних реальних причин, за повного економічного благополуччя, у той момент, коли в цьому не було жодного політичного сенсу.
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Опір України
Імперська зарозумілість проявилася у країни з 1,5% світового продукту і психологією гопника, що зарвався: зжеру і що ви мені зробите? І зжерли б.
Але запеклий опір України змінив мету цієї війни та склад її учасників. А Буча поставила всіх перед вибором: ти за Зло чи проти Зла? Так що я мав рацію у лютому, коли сказав, що Третя Світова вже почалася. Просто ми назвемо так пізніше.
Це війна між цивілізацією та дикістю. Між останньою потворною імперією та світом. Ось і все.
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