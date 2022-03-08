Буча знову була під масованим артобстрілом

Російські війська продовжують масовий обстріл по Києву та області. Під вогнем ворога перебуває й Буча.

Протягом останніх семи днів місто перебуває фактично у заручниках окупантів. Про це повідомив мер Анатолій Федорук в ефірі державного телеканалу "Рада".

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Чому кажу, що перебуваємо у заручниках, бо не дають мешканцям невеличкий період, поки гармати не гримлять і обстрілу немає, виходити з помешкань – прострілюють вулиці,

– сказав Анатолій Федорук.

За словами мера міста Буча, артилерійський обстріл завершився близько 01:30 години 8 березня.

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