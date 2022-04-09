У Бучі була постановка, а Зеленський сидів на базі НАТО: чергові фейки від Росії

Російські окупанти вчинили безліч воєнних злочинів. Вони жорстоко вбивали невинних українців на територіях, які окупували. Зокрема мова йде про Бучу.

Але рашисти пішли далі – вони кажуть, що це все було постановкою. Прямим джерелом фейку цього разу стало політичне керівництво Росії.

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Сергій Лещенко під час брифінгу розповів, що спікер Держдуми Володін заявив, що все, що було в Бучі – зрежисована постановка і спектакль, що розрахований на Західного глядача, передає 24 канал.

Доказів вини Росії вже достатньо

Водночас вже завдяки супутниковій зйомці та міжнародним правозахисним організаціям доведено, що саме під час окупації Росією Бучі були здійснені всі ці злочини, які відомі на увесь світ.

Крім цього, той же Володін заявив, що Джо Байден та Борис Джонсон відразу після трагедій у Бучі закликали до нових санкцій проти Росії, а Зеленський, який перебував десь на базі НАТО, терміново був перевезений в Бучу.

Сергій Лещенко нагадав, що з моменту оголошення війни, Володимир Зеленський не залишав межі України.

Те, що такі найвищі посадові особи як Володін особисто промовляють фейки, вкотре доводить, що пропаганда і брехня є частиною державної політики Росії,

– додав Лещенко.

Дивіться повний брифінг Сергія Лещенка за 9 квітня: відео