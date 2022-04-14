Бучі дали воду, незабаром в оселях з'явиться світло і газ

Водночас, за словами Бучанського міського голови Анатолія Федорука, усі життєво важливі об'єкти вже отримують живлення.

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Як повідомляє Федорук, газові комунікації у Бучі фахівці "Київоблгаз" разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів.

Належним чином відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони,

– додав він.

Він додав, що для перевірки усіх мереж, які подають газ у помешкання громадян, потрібен час, тож роботи активно ведуться і продовжуватимуться надалі.

Щодо відновлення електроенергії Анатолій Федорук розповів, що компанія ДТЕК планує до 17 квітня забезпечити постійну напругу в місто. Однак все залежить від можливостей інвестора.

Він наголосив, що стратегічні об'єкти вже отримують електроенергію по тимчасовій схемі. Йдеться зокрема про лікарню, гуманітарний штаб, резервуари чистої води та пожежну частину.