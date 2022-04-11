У Бучі та Гостомелі 9 місцевих жителів займалися мародерством: їх спіймали

Жителі Бучі та Гостомеля займалися мародерством. Вони проникали до приватних будинків, крали побутову техніку, інструменти, особисті речі, велосипеди.

Правоохоронці вже спіймали зловмисників. Жителям Київської області, які займалися мародерством, оголосили про підозру.

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У Бучі та Гостомелі місцеві займалися мародерством

За інформацією слідства, у Бучі та Гостомелі місцеві жителі проникали до приватних будинків. Там вони крали побутову техніку, інструменти, цінності, особисті речі, велосипеди та інше майно громадян.

Зловмисників взяли під варту

Усіх 9 причетних до мародерства затримали. Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану.

Поки 8 підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Питання щодо арешту ще одного фігуранта наразі вирішують.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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