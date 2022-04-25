У Бучі та Ірпені десятки загинули від флешет, що були в спеціальних артснарядах окупантів, – ЗМІ

Судмедексперти виявили у тілах українських загиблих флешети – дрібні снаряди. Вилучені з братських могил уламки свідчать, що ними обстрілювати цивільне населення у Бучі та Ірпені.

Про це розповіла команда патологоанатомів і судмедекспертів, які фіксують воєнні злочини Росії. Незалежна комісія складається з незалежних українських та французьких фахівців.

Читайте також "Війна в Україні породила нове слово": у The New York Times опублікували статтю про рашизм

Хоча правозахисні групи вже давно домагаються заборони на використання стрілоподібних снарядів, ці боєприпаси не заборонені міжнародним правом. Водночас застосування неточної смертоносної зброї у густонаселених цивільних районах є порушенням гуманітарного права.

За словами свідків, російська артилерія стріляла цими снарядами за кілька днів до того, як покинула Київщину. Мешканка Бучі Світлана Чмут розповіла, що вона помітила флешети в корпусі своєї автівки.

Зброя, яка застосовувалася під час Першої світової війни



У Бучі та Ірпені десятки загинули від флешет, що були в спеціальних артснарядах окупантів / Фото The Guardian

Снаряди з флешетами вперше масово застосували в ході Першої світової війни, тоді літаки залітали в тил і скидували такі снаряди в траншеї противника, пробиваючи навіть металеві шоломи.

Один такий снаряд містить до 8 тисяч флешетів – дрібних металевих дротиків, довжина яких варіюється від 2,5 до 4 сантиметрів.



Принцип роботи артзброї / Фото The Guardian

Принцип роботи снарядів простий – коли вони вилітають із танків чи ствольної артилерії – відбувається вибух, який розсіює флешети навсібіч. Після того як дротик потрапляє в тіло, він розламується на дві частини, утворюючи глибокі, вузькі рани.

Що говорять судмедексперти

За словами судмедекспертів, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Експерт зі зброї Ніл Ґібсон вважає, що росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 міліметрів.

Не потрібно бути експертом із озброєнь, щоб зрозуміти, що Росія порушила правила ведення війни у Бучі,

– прокоментував мер Бучі Анатолій Федорук.

Він додав, що Київщина перетворилася на чеченське сафарі, де проти мирних жителів застосовували заборонені боєприпаси.

Варто знати – ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: дивіться відео