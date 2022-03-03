У Бучі не лише підняли прапор, а й відновили електроенергію

У Бучі на Київщині і прапор підняли, і енергопостачання відновили. 15 000 родин знову мають світло.

Наразі тривають роботи щодо відновлення світла у всіх будинках міста. Про це повідомили в "ЗСУ Оперативний" 3 березня.

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Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі,

– мовиться в повідомленні.

Текст публікації ЗСУ:

місто Буча, Київська область. Там не лише підняли український прапор, а й відновили енергопостачання.

15 000 родин знову мають світло!

Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі.

Тривають роботи по відновленню електропостачання решти будинків міста і навколишніх населених пунктів.

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