У Бучі не лише підняли прапор, а й відновили електроенергію
Джерело:ЗСУ
У Бучі на Київщині і прапор підняли, і енергопостачання відновили. 15 000 родин знову мають світло.
Наразі тривають роботи щодо відновлення світла у всіх будинках міста. Про це повідомили в "ЗСУ Оперативний" 3 березня.
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Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі,
– мовиться в повідомленні.
Текст публікації ЗСУ:
місто Буча, Київська область. Там не лише підняли український прапор, а й відновили енергопостачання.
15 000 родин знову мають світло!
Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі.
Тривають роботи по відновленню електропостачання решти будинків міста і навколишніх населених пунктів.