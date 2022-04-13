У Бучі почали ексгумацію тіл з другої братської могили, де може бути до 60 вбитих українців
13 квітня 2022 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Бучі на Київщині російські окупанти зробили як мінімум 2 братські могили. Зокрема, стільки знайшли біля місцевої церкви.
Фахівці 8 квітня завершили ексгумацію тіл з першої могили. Звідти дістали 57 тіл українців, яких вбили російські окупанти.
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У другій могилі може бути більше тіл
Попередньо виявили, що в другій братській могилі може бути від 40 до 60 тіл.
У першій же більшість була з вогнепальними пораненнями.
Нагадаємо, що звірства росіян у Бучі, Ірпені, Гостомені, які викрили після звільнення територій, вразили увесь світ. Це називають геноцидом проти українського народу.
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