У Бучі розбили небезпечні російські танки з літерою V: відео з місця події

У напрямку Києва рухалася колона з особливо небезпечною російською технікою. Секретар РНБО Олексій Данілов казав усім, хто помітить ворожі танки, негайно повідомити ЗСУ.

Техніка окупанта була позначена літерою V. Лише за кілька годин після звернення Данілова танки окупанта знищили у Бучі Київської області.

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Ворожу техніку розбили на вулиці Вокзальній. Відео з місця події зняв місцевий мешканець. Він зазначив, що постраждали деякі будинки, але без цього зараз ніяк.

Дивіться відео зі знищеними ворожими танками у Бучі: (Увага! Ненормативна лексика, 18+)

Зауважимо, секретар РНБО попереджав, що на цій техніці в Україну прибули небезпечні терористи зі спеціальним завданням.

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