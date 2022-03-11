З Бучі вдалось евакуювати людей, – перші фото

Україна 16 день обороняється від нападу Росії. Однією з найбільш складних є ситуація в Бучі на Київщині.

Людей 11 березня нарешті вдалось звідти евакуювати. Перші автобуси та авто прибули до Білогородки.

Тут їм надають першу медичну та гуманітарну допомогу, після чого людей перевезуть до столиці,

– повідомили в Київській ОВА.

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