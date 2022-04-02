Будь-яка підтримка є важливою, – Ткаченко закликав допомогти сім'ї загиблого Макса Левіна

13 березня під час виконання професійних обов'язків в зоні бойових дій фотожурналіст Макс Левін перестав виходити на зв'язок. 1 квітня поліція знайшла його тіло.

Чоловік документував наслідки війни в гарячих точках. У Левіна залишилося четверо дітей та дружина. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав допомогти сім'ї загиблого.

Деталі тут Загинув український документаліст і фотограф Макс Левін

Ткаченко закликав допомогти сім'ї загиблого Макса Левіна

Очільник Мінкульту висловив щирі співчуття сім'ї та рідним Макса Левіна.

Ми ніколи не пробачимо вбивств та воєнні злочини рф проти представників ЗМІ, які стаються все частіше. Винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності… Світла пам'ять герою та всім полеглим журналістам у цій війні,

– написав він.

Допомогти близьким фотожурналіста можна за реквізитами:

Монобанк : 4441114420335646 – Зоряна Стельмах

: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця

Ткаченко додав, що будь-яка підтримка зараз є вкрай важливою.

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