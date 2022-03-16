Будь-яка війна закінчується угодою, – Зеленський про переговори з Росією

Українці якнайшвидше хочуть миру та перемоги у війні з Росією. Для цього нам потрібно продовжувати боротися та працювати – кожному на своєму місці.

Багато роботи, зокрема, й в української делегації на переговорах з Росією. На цьому глава держави наголосив у своєму зверненні після 20 днів війни, пише 24 канал.

Читайте також Росія й далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами, – ОП​

Потрібен час, аби досягти рішень в інтересах України

Зеленський наголосив, що це – важливо. "Складно, але важливо. Тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають", – зазначив політик.

Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України,

– пояснив він.

Й підкреслив, українські військові дають нам цей час. Адже героїчно захищають нашу землю всюди, де намагаються прорватися російські загарбники.

Переговори між Україною та Росією все ще тривають

Вдень 15 березня у Зеленського повідомили, що переговори з Росією продовжуються. Сторони обговорюють питання припинення вогню та виведення військ.

Як пояснив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, у сторін є принципові розбіжності. Втім, з'явилася надія на досягнення компромісу.

Зеленський звернувся до українців вночі проти 16 березня: дивіться відео