Будь-які договори можна обговорювати, але вже очевидно, що Україна не зламається, – Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна очікує гарантій безпеки, які нададуть країни, що будуть постійно поруч і одразу зможуть допомогти. Наприклад, закрити небо, надати зброю.
Але він зауважив, що ситуація постійно змінюється й емоційний фон, в якому зараз проходять переговори, дає підставити трішки інакше дивитися на все. Про це Подоляк заявив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Зокрема цивілізований світ тепер взагалі не розуміє, що таке Росія і як з нею сьогодні підписувати юридичні нормативні документи.
Процес переговорів сильно ускладнився після Маріуполя, Волновахи та після звірств російської армії у Київській області.
На мій погляд, треба просто вірити в Україну. Україна точно не зламається вже незалежно ні від чого. Будь-який договір, все можна обговорювати, але Україна не зламається,
– заявив Подоляк.
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