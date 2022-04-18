Будь-які інші санкції, крім нафтогазового ембарго, відтермінують війну далі, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що пряме й непряме нафтогазове ембарго – ключові. Саме вони остаточно поставлять хрест на перспективах економічного відродження Росії.

Відповідну заяву радник голови Офісу Президента зробив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал. Подоляк розповів, що пряме ембарго – це заборона купувати у Росії енергоносії. Тим часом непряме – трішки складніша конструкція.

Зауважте Будь-які договори можна обговорювати, але вже очевидно, що Україна не зламається, – Подоляк

Подоляк пояснив, що тоді будь-який вантажний чи наливний танкер, який заходить у порт Росії під своїм стягом, має бути заблокований для того, щоб заходити в будь-який інший порт.

Радник голови ОП наголосив, що санкції, які вже запровадили проти Росії, дуже дієво впливають на свідомість країни-окупантки.

Але якщо буде пряме і непряме ембарго, то ми побачимо крах російської політичної системи. Це ключове. Тому що будь-які інший сценарій – це значить відстрочена війна далі,

– наголосив Подоляк.

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