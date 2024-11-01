Буданов разом із дружиною бере участь у богослужіннях ПЦУ, – головний капелан ГУР

Очільник ГУР Кирило Буданов активно відвідує богослужіння ПЦУ. Ба більше, він не просто присутній на них, а й приймає у них активну участь.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Служби військового капеланства ГУР Костянтина Холодова в інтерв'ю Яніні Соколовій. Зокрема, капелан відповів на питання, про що молиться глава розвідки.

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Що відомо про участь Буданова у богослужіннях ПЦУ

Холодов розповів, що керівник ГУР МО України Кирило Буданов відвідує богослужіння, коли має вільний час. За його словами, Буданов є віруючою людиною.

Буданов приходить з дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідується, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними,

– зауважив священник.

Також капелан відповів на запитання про те, про що молиться голова ГУР. За його словами, Буданов молиться про перемогу українського народу над ворогами.