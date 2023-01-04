Путін смертельно хворий на рак і найближчим часом помре, – Буданов

Стан здоров'я кремлівського диктатора Владіміра Путіна вже неодноразово ставало головною темою для преси ледь не щоразу після його публічного виходу. Однак керівник ГУР МО Кирило Буданов переконаний – диктатору залишилося жити уже зовсім не багато.

Про це Кирило Буданов заявив під час інтерв'ю. За його словами, кремлівський диктатор смертельно хворий на рак.

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Путін помре після завершення війни

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що кремлівський диктатор помре вже найближчим часом, адже він хворіє вже досить тривалий час. Хворіє диктатор на рак.

Після смерті Путіна, за словами Буданова, у Росії почнеться процес переходу влади. Однак у відповідь на питання журналіста про те, чи означатиме смерть диктатора завершення війни, керівник розвідки заявив, що Путін помре після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Ця віна має закінчитися перед тим, як він помре,

– наголосив Буданов.

Також журналіст уточнив у Буданова звідки інформація про те, що диктатор Путін хворіє, на що він відповів, що це інформація від джерел з оточення Путіна.

Коли Україна переможе у війні

Кирило Буданов уже зробив прогноз для України на 2023 рік, з якого можна приблизно припустити, коли помре російський диктатор. За словами Буданова, хороші новини чекають на нас уже в другій половині цього року або ближче до його завершення, а рік принесе нам перемогу та радість. Якщо керівник розвідки мав на увазі, що хороші новини – це перемога, то кінець російського диктатора може настати також ближче до кінця 2023 року, наприклад восени.

Крім того, Буданов зазначив, що перемогою України все не завершиться, адже після неї почнеться ще багато цікавих процесів. Керівник розвідки не уточнював, про які процеси йде мова, але ймовірна зміна влади в Росії може бути одним із них.

Варто відзначити також те, що Кирило Буданов уточнив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року.