Щоб вирішити питання ордену: Буданов і Кислиця їздили до Польщі, – Зеленський

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця провели переговори з представниками президента, прем'єр-міністра та керівництва Сейму Польщі, щоб врегулювати напруженість між країнами.

Утім, жодних результатів українські посадовці цим візитом не досягли. Таку інформацію повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для ТСН.

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Як пройшла зустріч?

Український президент повідомив, що Кирило Буданов та Сергій Кислиця раніше пропонували здійснити візит до Польщі для врегулювання напруженостей між країнами та, зокрема, поточної ситуації навколо нагороди – ордена Білого Орла.

За словами Володимира Зеленського, він не вірив в успіх відповідної місії, оскільки вважає подібний конфлікт частиною внутрішньополітичної та електоральної боротьби в Польщі перед парламентськими виборами, які будуть наступного року.

У них у 2027 році будуть вибори прем’єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у прем’єра Туска. Ось що відбувається. Ми тут ні до чого, це їхнє внутрішнє питання,

– сказав він.

Попри це, Сергій Кислиця та Кирило Буданов уже ж вирушили до Польщі та намагалися врегулювати ситуацію. Вони провели зустрічі з представниками президента Кароля Навроцького, прем'єр-міністра Дональда Туска й спікера Сейму.

Утім, за словами президента, вони повернулися з переконанням, що рішення про позбавлення ордена буде ухвалене.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що останнім часом між Україною та Польщею напружилися відносини через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА. На тлі невдоволення польський президент позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Водночас у Польщі зростає кількість інцидентів із проявами агресії та упередженого ставлення до громадян України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про випадки нападів, приниження та булінгу, зокрема серед дітей.

До слова, Володимир Зеленський каже, що поточні дії Кароля Навроцького подібні до політики колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На його думку, це погана історія, і вона, за словами президента, закінчиться погано.