Про це написав впливовий американський журналіст та письменник Майкл Вайс на своїй сторінці в мережі X, інформує 24 Канал.

Дивіться також До обговорення мирного плану США залучені Буданов та голова СЗР Іващенко, – ЗМІ

Що сказав журналіст?

Журналіст США пояснив, чому Кирила Буданова поважають американські розвідники.

Буданов користується надзвичайною повагою в розвідувальній спільноті США. Він пройшов підготовку в ЦРУ у складі українського спецпідрозділу, відомого як "Підрозділ 2245",

– зазначив журналіст.

Крім цього, він пригадав й інший епізод із біографії керівника ГУР. Мовиться про його особисту участь у спецоперації в тимчасово окупованому Криму.

"Росіяни його неймовірно бояться. Кілька років тому під час спецоперації в окупованому Криму він ліквідував сина полковника ФСБ "Вимпел", – розповів Вайс.