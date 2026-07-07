Треба з розумінням ставитися до незручностей: Буданов назвав ключову мету ударів по Криму

З початком активізації далекобійних ударів України по території окупованого Криму на півострові дедалі більше погіршується ситуація з електропостачанням та паливом. Утім, така ситуація – наслідки вимушених кроків задля досягнення великої мети.

Про це під час інтерв'ю для РБК-Україна заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

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Чого очікувати від ударів по Криму?

Генерал-лейтенанта запитали, яка мета атак на півострів і чого очікувати кримцям, які вірять у повернення України. На це Буданов відповів коротко: "Крим – це Україна, і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться, "їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається".

Попри те, що систематичні атаки по військових об'єктах на території півострова спричиняють певні проблеми, зокрема дефіцит бензину, проблеми зі світлом тощо, вони наближають велику мету.

Усі ці незручності – заради великої мети, а велика мета – це повернення додому,

– підкреслив Буданов.

Саме через Крим російські війська забезпечують угруповання "Днєпр", тому Україна має зруйнувати цю логістичну артерію.

Зауважимо, що вночі проти 7 липня півострів знову ж таки перебував під обстрілом. За даними супутникової системи NASA FIRMS, пожежі зафіксували в районі порту Керчі, підстанцій "Сімферополь", "Саки" та "Західно-Кримська", поблизу мобільної газотурбінної електростанції, авіабази "Гвардійське", позиції ЗРК С-400, а також у морі на північ від Керчі.

Про атаку писав також командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. "Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, – енерговузли горіли разом з логістикою", – зазначив він у традиційній для себе манері. До того ж, українські дрони уразили 8 російських танкерів тіньового флоту. Вони перебувають під міжнародними санкціями й мають дедвейт (повну вантажопідйомність) по 7000 тонн, довжину по 140 метрів, були побудовані у 2006 – 2012 роках.