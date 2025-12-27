Укр Рус
27 грудня, 17:53
Буданов назвав місяць, який може стати найбільш сприятливим періодом досягнення мирної угоди

Поліна Буянова
Основні тези
  • Кирило Буданов вважає лютий найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
  • Основним каменем спотикання у переговорах залишається територіальне питання.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією є лютий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова для Суспільного.

Чому саме лютий?

Кирило Буданов пояснив, що лютий – це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб "чогось досягти".

За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками.

Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю, 
– додав Буданов в інтерв'ю.

Керівник ГУР також наголосив, що наразі головним каменем спотикання в переговорному процесі є територіальне питання.

Нагадаємо, раніше Буданов вже заявляв, що сторони наблизяться до укладення мирної угоди вже цієї зими й особливу роль може відіграти лютий.

Невдовзі Зеленський зустрінеться з Трампом

  • Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у неділю, 28 грудня, на курорті Мар-а-Лаго у Флориді о 22:00 за київським часом.
     

  • За словами президента України, він планує обговорити з Трампом питання гарантій безпеки, відбудови країни та економічну угоду.
     

  • Володимир Зеленський також заявляв, щ угода між Україною та Сполученими Штатами майже готова. Питання її підписання залежить від ходу зустрічі з Дональдом Трампом.