Буданов назвав місяць, який може стати найбільш сприятливим періодом досягнення мирної угоди

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією є лютий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова для Суспільного.

Читайте також Зустріч із Зеленським вигідна Трампу: політолог озвучив 2 подальші сценарії дій США

Чому саме лютий?

Кирило Буданов пояснив, що лютий – це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб "чогось досягти".

За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками.

Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю,

– додав Буданов в інтерв'ю.

Керівник ГУР також наголосив, що наразі головним каменем спотикання в переговорному процесі є територіальне питання.

Нагадаємо, раніше Буданов вже заявляв, що сторони наблизяться до укладення мирної угоди вже цієї зими й особливу роль може відіграти лютий.

Невдовзі Зеленський зустрінеться з Трампом