Буданов назвав місяць, який може стати найбільш сприятливим періодом досягнення мирної угоди
- Кирило Буданов вважає лютий найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
- Основним каменем спотикання у переговорах залишається територіальне питання.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією є лютий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова для Суспільного.
Чому саме лютий?
Кирило Буданов пояснив, що лютий – це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб "чогось досягти".
За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками.
Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю,
– додав Буданов в інтерв'ю.
Керівник ГУР також наголосив, що наразі головним каменем спотикання в переговорному процесі є територіальне питання.
Нагадаємо, раніше Буданов вже заявляв, що сторони наблизяться до укладення мирної угоди вже цієї зими й особливу роль може відіграти лютий.
Невдовзі Зеленський зустрінеться з Трампом
Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у неділю, 28 грудня, на курорті Мар-а-Лаго у Флориді о 22:00 за київським часом.
За словами президента України, він планує обговорити з Трампом питання гарантій безпеки, відбудови країни та економічну угоду.
Володимир Зеленський також заявляв, щ угода між Україною та Сполученими Штатами майже готова. Питання її підписання залежить від ходу зустрічі з Дональдом Трампом.