"Наступною буде Польща, далі – Чехія": Буданов спрогнозував, що буде у разі захоплення України

Якщо Росії вдасться захопити Україною, то наступною ціллю Москви стане Польща. Після цього Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Що може статися, якщо Росія захопить Україну

На думку начальника розвідки, Росія завжди сприймала себе як імперію, а не федерацію. І для її існування Москві потрібна Україна, тому Кремль робитиме усе, аби воєнними, політичними, соціальними методами досягти поглинання нашої держави.

Водночас Кирило Буданов попередив, що навіть у разі реалізації сценарію, згідно з яким Росія отримує контроль над Україною, наступною ціллю Москви стане низка європейських держав, аби з їхньою допомогою таки утворити бажану "імперію".

Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдине (Росія, Білорусь, Україна – 24 Канал), то наступною буде Польща. Далі – Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку – це мінімум, якщо утвориться імперія,

– застерігає він.

До слова, раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Україні відомі плани Росії стосовно нашої держави та інших країн. За його словами, Кремль може зазіхати на Східну Європу та Центральну Азію.