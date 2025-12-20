Буданов розповів, що стало найбільшою помилкою України під час війни

У вівторок, 16 грудня, очільник Головного управління розвідки МОУ дав відкрите інтерв'ю. Зокрема, Кирило Буданов розповів, що, на його думку, стало найбільшою помилкою всередині країни.

Йдеться про "наглухо програну медійну кампанію", що стосувалася мобілізації. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на LB.

Що стало найбільшою помилкою?

В очільника розвідки запитали, що стало найбільшою помилкою всередині країни, яку ще не пізно виправити, аби здобути перемогу або хоча б не втратити того, що маємо.

Головна помилка, суто на мій погляд, – наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації,

– відповів Буданов.

Зокрема, на його думку, вплив Росії тут не настільки великий, як усім здається.

Українці нібито самі вплинули на процес мобілізації – іноді через власні амбіції певних людей, іноді ж необдумано. "Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", – вважає керівник ГУР.

Які є проблеми у війську?