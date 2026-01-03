Росіяни в істериці: як призначення Буданова може змінити хід переговорів зі США

Колишній очільник ГУР МО Кирило Буданов став новим головою Офісу Президента України. Його роль, ймовірно, буде тісно пов'язаною з перемовним процесом, кажуть експерти. У Кремлі серйозно занепокоєні через таку зміну.

Кирила Буданова добре знають та поважають у Сполучених Штатах Америки, що може відіграти свою роль на мирних перемовинах. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, чому росіяни зовсім не втішені через призначення ексочільника ГУР на посаду голови ОП, і розібрали, як Буданов може змінити переговорний процес.

Росіяни заскиглили через призначення Буданова

Бурхливо на призначення Кирила Буданова на посаду голови ОП відреагували ключові пропагандистські ЗМІ Росії. Вони намагаються наголосити на тому, що Буданова на території Росії визнали терористом. У такий спосіб пропагандисти хочуть посилити звинувачення в тероризмі усе вище політичне керівництво України, зауважив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Російська пропаганда вже починає верещати про "терористичний режим", адже його "голову" призначили на посаду керівника Офісу Президента. Вони ще трохи розкручуватимуть цю тему у контексті звинувачень України, але далі точно перемкнуться на інші моменти. Адже головне завдання росіян – зробити так, аби Дональд Трамп менш прихильно ставився до мирних пропозицій України,

– пояснив Жовтенко.

Кремль серйозно стривожило, що США позитивно прийняли 20-пунктний план, який спільно запропонувала Україна та Європа. Тож він використовуватиме будь-який привід, аби Адміністрація Трампа змінила свою думку.

Однак нове призначення Кирила Буданова може ще більше зіграти проти Росії.

"Впізнаваність Буданова у США, позитивне ставлення до нього – можливо, ключовий момент, через який посаду запропонували саме йому. Він може стати майбутнім ключовим комунікатором з командою Трампа. Це виграшний хід", – наголосив експерт.

Буданов може поставити Кремль у безвихідь

Журналіст та правозахисник Марк Фейгін також вважає, що головним завданням для нового голови Офісу Президента буде саме налагодження контактів зі США в контексті мирних перемовин. Військовий досвід у цьому йому не завадить, а навпаки – зможе допомогти.

Буданов – людина військова, але тема політики для нього ніколи не була чужою. Для нього перехід не буде болючим. Він розуміє ситуацію, тому гірше точно не стане. Зараз пріоритетом для Буданова, ймовірно, буде взаємодія зі США та мирні переговори,

– зазначив Фейгін.

Робота саме з президентом США – складна, адже Дональд Трамп є справді непростим політиком. Від нього складно очікувати прогнозованих рішень та дій.

"На цьому етапі присутність Буданова у цих питаннях – більш ніж виправдана, як мені здається. Для Буданова не буде складно впоратися з таким колом завдань. Навпаки, для нього це органічно. До того ж проблема не лише у Трампі, а в Москві. Потрібно забезпечити такі умови, аби Кремль буде у безвихідній ситуації, щоб прийняти мир. Це спільна робота, в якій розуміється Буданов", – наголосив журналіст.

Вже колишній очільник ГУР МО й до того робив усе, аби послабити Росію, зокрема на перемовному треку. Тепер він займатиметься тим же, однак вже у дипломатичній площині.

Чому Буданов справді може змінити перемовний процес?

Перед новим очільником ОП стоятимуть як військові, так і дипломатичні завдання. Політолог Олег Саакян зазначив, що Буданов асоціюється з переговорами, адже він вже брав у них участь. Також він асоціюється з армією, та водночас є людиною зі спецслужб – і може говорити спільною мовою з іншими спецслужбами.

Буданов для американської сторони за формальними ознаками не буде зручним перемовником. Але він є зрозумілим для США. Українська сторона очікує, що він зможе принести нове дихання в переговорний процес. Адже зараз присутній певний рівень роздратованості, роками накопичувалось і не надто позитивне як внутрішньо-, так і зовнішньополітичне ставлення до Андрія Єрмака,

– зауважив Саакян.

Політолог додав, що у Росії не зраділи цьому призначенню. Адже тепер перед ними сидітиме не юрист чи кулуарний політик, а ексочільник розвідки, який все знає про реальну ситуацію в Росії.

Зрештою, це може вплинути на невпевненість Кремля на нових перемовних треках як з Росією, так і зі США.

