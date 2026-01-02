"Є ризики": чого чекати від співпраці Буданова і Зеленського

Керівник ГУР Кирило Буданов погодився на пропозицію Володимира Зеленського. Він стане головою Офісу президента. Цю посаду раніше обіймав Андрій Єрмак, проте на тлі корупційного скандалу пішов у відставку.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що зараз складно спрогнозувати, як у Буданова складеться робота у новій структурі, адже він зробив свою кар'єру у військовій розвідці. Він не працював в інших сферах.

Чи реалізує Буданов себе на новій посаді?

Володимир Фесенко вважає, що поки складно спрогнозувати, чи нове призначення Буданова піде йому та Офісу президента на користь, чи ні.

Це зовсім інша для нього робота, зовсім не така, як була в ГУР. Але виходячи з того, що Буданов людина з найбільш впливової військової спецслужби, в цих умовах війни, то поки найбільш вірогідний сценарій – це неформальне перетворення Офісу Президента на центральну військову адміністрацію України,

– припустив він.

Тобто Офіс президента може бути сконцентрований на завданнях оборонної політики й політики національної безпеки.

Крім того, поки залишається таємницею, як призначення Буданова вплине на взаємини Офісу президента з іншими державними інституціями. Цікаво, як він побудує свої зв'язки з іншими державними керівниками, зокрема і з Володимиром Зеленським.

Єрмак був виконавцем волі президента. Він не був самостійною фігурою. Єрмака базувався на тому, що він був частиною президента, як політичної фігури. Був його інструментом, його правою рукою. Але Буданов звик бути самостійним лідером. Як і Зеленський,

– сказав політолог.

Зараз же в Офісі президента може бути два лідери. З огляду на це, події можуть розвиватись по-різному.

За словами Фесенка, завжди виклик, коли дві людини з потужним лідерським потенціалом працюють в одній структурі. Тому дуже цікаво, як складуться їх особисті відносини.

"Ну і ще одна проблема. Це посада (голова Офісу президента – 24 Канал), яка губить багато людей. Я не знаю жодного прикладу в історії України, коли після цієї посади люди робили успішну кар'єру. Я розумію зиски Зеленського від цього призначення, але не бачу зисків для Буданова", – додав він.

Що відомо про призначення Буданова на нову посаду?