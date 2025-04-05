Це людина з низьким рівнем життя, – Буданов описав портрет теперішньої Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов охарактеризував портрет теперішньої Росії. На його думку, країна-агресорка схожа на людину з низьким рівнем життя.

Буданов пояснює це тим, що жителі Росії часто не мають можливості заробити достатньо коштів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Анні Максимчук.

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Як Буданов описав портрет Росії

На запитання, з якою людиною можна порівняти Росію, начальник української розвідки насамперед відповів, що ворог асоціюється з особою, яка має низький рівень життя.

Це буде людина з низьким рівнем життя, здебільшого, дай Бог, щоб з повною середньою освітою, але можливо і ні. Людина, в якої є сімейні проблеми,

– каже Буданов.

Він додає, що мобілізація за гроші там працює та пояснює, що в Росії немає можливості заробити гроші. Саме тому росіяни йдуть на фронт.

Раніше Буданов також сказав, чи варто суспільству знати всю правду про війну. На його думку, свідомість людей не завжди пристосована до її сприйняття, тому інформація має бути дозованою.