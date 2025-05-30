Буданов отримав від Польщі одну з найвищих державних нагород для іноземців

Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею". Це одна з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Буданов отримав нагороду від Польщі

Кирило Буданов отримав одну з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов'язує Польщу з іншими державами та народами.

Окрім того, Кавалерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" відзначено заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького.

Відповідні відзнаки за доручення президента вручив заступник голови Агентства розвідки Польщі полковник Домінік Дуда.

Буданов і Скібіцький отримали нагороди від президента Польщі / Фото ГУР

Анджей Дуда наголосив на надзвичайні важливості партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора. Окрім того, високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.

Начальник ГУР висловив щиру вдячність президенту Польщі за довіру й готовність відзначити дружні відносини з Україною.

Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об'єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни,

– наголосив Кирило Буданов.

Довідка. Орден "За заслуги перед Польщею" – одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці й розбудову відносин з польською державою.



Свого часу такі відзнаки отримали 40-й президент США Рональд Рейган, держсекретар США Генрі Кіссінджер, генсек ООН Антоніу Гутерреш і генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.