6 січня, 15:02
Журналісти помітили Буданова в Парижі: новий очільник ОП візьме участь у перемовинах

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Новий керівник Офісу президента Буданов прибув до Парижа для участі у переговорах коаліції охочих.
  • Це перший відомий його візит на новій посаді.

Вдень 6 січня у Франції відбудеться зустріч коаліції охочих. Стало відомо, що в ній візьме участь новий глава Офісу президента Буданов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне

Навіщо Буданов приїхав у Париж 6 січня? 

Нового керівника ОП побачили кореспонденти Суспільного. 

До Єлисейського палацу також прибула українська делегація. До її складу також увійшов новий очільник ОПУ Буданов. А очільник Генштабу Гнатов ще вчора мав зустрічі з колегами у Парижі по військовій лінії, 
– ідеться в дописі. 

Раніше мовилося, що в Париж приїде Зеленський, який особисто візьме участь у засіданні коаліції охочих.

Буданов теж приїхав у Париж: дивіться відео 

Журналісти запитали Буданова, які пріоритети він має на новій посаді. 

Скоро побачите, 
– коротко відповів він. 

Цікаво, що на рукаві Буданова можна було добре розгледіти шеврон ГУР. 

Слід сказати, що це перший візит Буданова у Францію на посаді голови ОП. Та і загалом перший із відомих. 

Що дасть присутність Буданова на переговорах у Парижі? 

Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Американську сторону на переговорах представлять саме Стів Віткофф і Джаред Кушнер. На думку політолога, Буданов більше зосереджений на результатах переговорів, а не на власній ролі, як Єрмак. 

До того ж новий керівник ОП має давні зв'язки з американцями. А тому призначення Буданова до переговорної команди є частиною стратегічної перебудови українського переговорного процесу.