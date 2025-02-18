Військова співпраця між Росією та КНДР триває: Буданов розкрив деталі
- Північна Корея, Росія та Україна набувають досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття.
- Солдати КНДР швидко адаптуються та покращують свою ефективність.
Кирило Буданов уперше дав інтерв'ю азійському ЗМІ. Керівник розвідки розповів про загрози, які становлять бійці КНДР для України та Азії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Chosun.
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Армію КНДР не варто недооцінювати
Як зауважив начальник ГУР, тільки три держави у світі набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. І це Україна, Росія та Північна Корея.
Тож майбутня армія КНДР буде кардинально відрізнятися від минулої. Ба більше, Путін і Кім поглиблюють військову співпрацю у сфері технологій, науки та промисловості.
Наприклад, північнокорейська ракета KN-23 була дуже неточною, але росіяни допомогли модифікувати її. Тепер зброя стала значно небезпечнішою.
КНДР у війні проти України втратила близько 4000 військових убитими та важкопораненими. Але, попри значні втрати, вона продовжує активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.
Загалом розгорнуто приблизно 12 000 північнокорейських військ, які пересуваються у складі більших російських формувань. На фронті побільшало й північнокорейської артилерії.
Вадим Скібіцький наголосив, що солдати КНДР швидко адаптуються і покращують свою ефективність.
Звісно, вдосконалення навичок північних корейців і модернізація їхньої техніки загрожують Азійсько-Тихоокеанському регіону. Буданов сподівається, що Київ і Сеул також поглиблять співпрацю.
Цікаво, що у наступі танкової колони під червоними прапорами на Курщині могли брати участь солдати з КНДР.