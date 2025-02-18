Військова співпраця між Росією та КНДР триває: Буданов розкрив деталі

Кирило Буданов уперше дав інтерв'ю азійському ЗМІ. Керівник розвідки розповів про загрози, які становлять бійці КНДР для України та Азії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Chosun.

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Армію КНДР не варто недооцінювати

Як зауважив начальник ГУР, тільки три держави у світі набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. І це Україна, Росія та Північна Корея.

Тож майбутня армія КНДР буде кардинально відрізнятися від минулої. Ба більше, Путін і Кім поглиблюють військову співпрацю у сфері технологій, науки та промисловості.

Наприклад, північнокорейська ракета KN-23 була дуже неточною, але росіяни допомогли модифікувати її. Тепер зброя стала значно небезпечнішою.

КНДР у війні проти України втратила близько 4000 військових убитими та важкопораненими. Але, попри значні втрати, вона продовжує активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.

Загалом розгорнуто приблизно 12 000 північнокорейських військ, які пересуваються у складі більших російських формувань. На фронті побільшало й північнокорейської артилерії.

Вадим Скібіцький наголосив, що солдати КНДР швидко адаптуються і покращують свою ефективність.

Звісно, вдосконалення навичок північних корейців і модернізація їхньої техніки загрожують Азійсько-Тихоокеанському регіону. Буданов сподівається, що Київ і Сеул також поглиблять співпрацю.

Цікаво, що у наступі танкової колони під червоними прапорами на Курщині могли брати участь солдати з КНДР.