Буданов прибув на бойові позиції зі спецпризначенцями: у ГУР показали відео

Очільник ГУР Кирило Буданов прибув на передові позиції до бійців "Спецпідрозділу Тимура". Він відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як Буданов з'їздив на бойові позиції?

У ГУР повідомили, що в межах роботи в секторі Запорізького фронту генерал-лейтенант Кирило Буданов прибув на передові позиції до бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Буданов на бойових позиціях: дивіться відео ГУР

Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР – пам'ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України,

– кажуть розвідники.

Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку. Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці "на землі" та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Що відомо про останні новини про ГУР?