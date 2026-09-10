Далекобійні удари не виграють війну самі по собі: Буданов розповів про нові технології

Далекобійні удари є лише засобом примусу та підтримки, які діють у комплексі з іншими форматами бойових дій.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час пресконференції в Ризі.

На чому наголосив Буданов під час розмови про воєнні технології?

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, посадовець порівняв глибокі удари з військовими діями США в Ірані. За його словами, такі методи не здатні знищити всіх супротивників чи самостійно забезпечити перелом на фронті.

Дипстрайки не можуть виграти війну. Дипстрайки не можуть вбити всіх,

– зазначив генерал-лейтенант.

Крім того, очільник Офісу президента навів приклад повітряної кампанії Росії проти України. Попри постійний обстріл балістичними ракетами, крилатими снарядами та далекобійними безпілотниками, агресор не може змусити українську сторону капітулювати.

Розробка високошвидкісних безпілотників

У відповідь на появу російських реактивних дронів Україна розробляє та тестує власні високошвидкісні малі дрони-перехоплювачі.

Поява та модернізація нових типів озброєння є закономірним етапом розвитку військової науки.

Тобто зараз змагається реактивний дрон проти дрона-перехоплювача. Це стандартні змагання,

– зауважив керівник Офісу президента.

Раніше ми розповідали про унікальну спецоперацію із захисту повітряного простору Києва, проведену у вересні 2026 року спецпризначенцями підрозділу ГУР FERRATA. Для цього вони використали безекіпажні платформи Katran, оснащені дронами-перехоплювачами.

Під час операції розвідники також відпрацювали спільну роботу безпілотного комплексу з екіпажами винищувачів F-16. Така взаємодія дозволила знешкоджувати ворожі цілі з повітря та води. У ГУР зазначили, що операція стала частиною роботи зі створення багаторівневої та ешелонованої системи протиповітряної оборони.