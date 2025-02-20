Не знаю випадків, де введення миротворців спрацювало, – Буданов про гарантії безпеки для України

Кирило Буданов поділився своїм ставленням до можливих міжнародних гарантій для України. Він вивчав випадки введення миротворчих контингентів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю, опубліковане 18 лютого. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України відповів на питання журналіста Ейнулли Фатуллаєва.

Дивіться також У The Telegraph показали попередню карту розміщення миротворців в Україні

Чи можна вважати миротворців гарантією

Буданов ставить під сумнів уведення миротворчого контингенту в Україну як гарантію безпеки. Він зазначає, що не пам'ятає жодного випадку, коли подібна ініціатива в історії спрацювала.

Оскільки питання НАТО дуже складне дипломатично, чи існує якийсь інший формат, що дасть саме гарантію, а не декларування будь-чого, надію на будь-що? Я думаю, що наразі ні,

– сказав очільник ГУР.

Він також згадав про статус основного союзника США поза НАТО, однак, на думку Буданова, це стосується не настільки гарантій безпеки, як зобов'язання щодо підтримки держави, але не більше.

Нагадаємо, ідею миротворчого контингенту вже розкритикував Джон Болтон, ексрадник президента США з нацбезпеки. Він закликає Європу підтримувати Україну збройними постачаннями, а не фокусуватися на плануванні майбутніх сценаріїв, узгоджених Трампом і Путіним.

Досвід ООН, на думку Болтона, показав, як миротворчі сили можуть призвести до фактичного та юридичного поділу країни.