"Немає жодної потреби": Буданов висловився щодо чуток про примусову мобілізацію жінок

Дискусії навколо можливої примусової мобілізації жінок в Україні збурили суспільство й викликали чимало чуток. Проте такі заходи є абсолютно недоцільними в нинішніх умовах.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, начальник Офісу президента Кирило Буданов категорично заперечив потребу в мобілізації жінок.

"Це досить дивно": позиція керівника ОП

Буданов підкреслив, що наразі немає жодної необхідності залучати жінок до примусового призову.

Нема такої необхідності абсолютно. Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно,

– наголосив генерал.

Що кажуть про призов жінок у ЦПД?

Чутки про можливий призов українських жінок неодноразово спростовували й в інших відомствах. Як повідомлялося на нашому сайті, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що жодної примусової мобілізації жінок в Україні не відбувається і не планується, а українки приєднуються до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.

До того ж, у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляли, що подібні ініціативи навіть не розглядалися.

Водночас у країні діє обов'язковий військовий облік для жінок із медичною та фармацевтичною освітою, про що раніше писали на нашому сайті.